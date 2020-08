VIDEO: मध्य प्रदेश में 'आफत' की बारिश, टूटे रिकॉर्ड, बह गईं 15 झुग्गियां

भदभदा के गेट खुलने के बाद कलियासोत डैम भी लबालब हो गया, उसके गेट भी खोलने पड़े. डैम का गेट खोलने की वजह से शहर के निचले इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया. यहां से सुरक्षित स्थान तक जाने में लोगों को काफी तकलीफें उठानी पड़ीं. कलियासोत डैम के गेट खुलने से कलियासोत नदी का जलस्तर बढ़ गया. इससे कोलार सर्वधर्म दामखेड़ा नदी के किनारे बनीं 60 झुग्गियां पानी में डूब गईं. पानी का बहाब इतना तेज था कि करीब 15 झुग्गियां बह गईं. गनीमत ये रही है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ. भारी बारिश से देश का सबसे साफ शहर इंदौर भी डूब गया. इंदौर की लाइफलाइन कहलाने वाला यशवंत सागर बांध भी रातभर में लबालब हो गया और इसके सभी गेट खोलकर अतिरिक्त पानी निकाला जा रहा है.

Heavy rains lashed several districts of MP including Bhopal and cleanest city in the country Indore, For the first time this season, 10 sluice gates of Bhadbhada dam and all 13 sluice gates of its downstream Kaliasot dam were opened, in Bhopal. pic.twitter.com/OYPWKqbgpU

इंदौर में खान नदी में जलस्तर बढ़ने से करीब 300 लोगों को नाव के जरिए रेस्क्यू किया गया. शहर में अलग-अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई. देवास जिले के अरनिया गांव में लोदरी नदी उफान पर है. नदी में आई बाढ़ में 30 से ज्यादा गाय बह गईं. उधर, जिले के सोनकच्छ में कालीसिंध नदी के किनारे के मंदिर डूब गए हैं. नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. उज्जैन में शिप्रा नदी भी उफान पर है. राम घाट पर सभी मंदिर डूब गए हैं. शिप्रा के किनारे बसे लोगों को प्रशासन सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रहा है. शाजापुर-जिले में कल भी शाम से बारिश का दौर जारी है. नदी नाले उफान पर हैं. कालापीपल क्षेत्र के खोखराकला गांव में निचली बस्तियों तक पानी पहुंच गया. तिलावाद गोविंद में मंदिर में पूजा करने गई महिलाए पानी में फंस गई, जिन्हें ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर निकाला.

Post heavy rains, about a dozen slums were washed away, while another 50 were damaged in Damkheda area of Bhopal after opening of Kaliasot dam sluice gates. No injury or loss of life has been reported, according to government officials. pic.twitter.com/QYWcnT1sTE