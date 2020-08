MP में भारी बारिश; उफान पर नदियां, CM शिवराज बोले- जरूरत पड़ने पर लेंगे आर्मी-एयरफोर्स की मदद

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल, होशंगाबाद तथा जबलपुर संभाग में आगामी 48 घंटों में बन रही अतिवृष्टि की संभावनाओं को देखते हुए, जिला प्रशासन को निरंतर सतर्क रहने के निर्देश दिए. उन्होंने प्रशासन को एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, नावों, गोताखोरों तथा उपकरणों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा. निचली बस्तियों में पानी भरने की आशंका को देखते हुए लोगों को समय रहते राहत शिविरों में शिफ्ट किया जाए. शिविरों में कोरोना से बचाव की सभी सावधानियाँ बरती जाएं.

नर्मदा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर और विभिन्न बांधों के गेट खुलने तथा सहायक नदियों से आ रहे पानी के कारण होशंगाबाद, शाहगंज तथा बरेली में जिला प्रशासन को आगामी 10 दिन के लिए मुस्तैद रहने के निर्देश भी दिए गए हैं. मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक में संभागवार स्थिति पर चर्चा हुई.

With most rivers, including Narmada and its tributaries, in spate Chief Minister @ChouhanShivraj held a high-level meeting this morning and instructed the state administration and rescue officials to be on alert for flood-related relief work #rain #Flood pic.twitter.com/xKxnSIEUPZ

बैठक में जानकारी दी गई की भोपाल, होशंगाबाद तथा जबलपुर संभाग में निरंतर अतिवर्षा जारी है तथा अगले 48 घंटों में भी वर्षा की संभावना है. साथ ही सागर तथा उज्जैन संभाग भी वर्षा से प्रभावित हैं. ग्वालियर संभाग भी इससे प्रभावित होगा.

A young man, who was trapped for over 24 hours in the #waters released from a dam in Chhindwara, has been airlifted to safety by a team of the #NDRF#rains#Floodpic.twitter.com/wpMetXxq3S