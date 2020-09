इंदौर : टोल बूथ पर नकोबपोशों ने जमकर तोड़फोड़ की, आसपास के किसानों से टैक्स वसूली का विरोध

इंदौर-अहमदाबाद राजमार्ग पर बेटमा के पास स्थित मेठवाड़ा टोल बूथ पर तोड़फोड़ के मामले आए दिन सामने आते हैं. कुछ दिन पहले ही यहां के कर्मचारियों के कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आया था. आसपास के ग्रामीण टोल वसूली को लेकर नाराज हैं. टोल बूथ और सड़क निर्माण में जिन लोगों की जमीनें ली गई हैं उन किसानों को नौकरी देने की मांग को लेकर करणी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया था और प्रशासन को चेताया भी था. करणी सेना के जिला अध्यक्ष ऋषिराज सिंह सिसोदिया ने इस मामले को लेकर तोड़फोड़ की धमकी दी थी.

हालांकि कल रात में हुई तोड़फोड़ के मामले में करणी सेना का नाम सामने नहीं आया है. पुलिस यह मानकर जांच कर रही है कि आसपास के ग्रामीणों से टोल टैक्स वसूली को लेकर तोड़फोड़ की गई है. पूर्व में भी टोल बूथ के आसपास के गांवों के लोगों ने टैक्स वसूली का विरोध किया था. जब से यह टोल बूथ बना है, तब से ही यह विवादों में रहा है. बताया जाता है कि अन्य टोल नाकों की तुलना में यहां पर लगने वाले टोल की दरें बहुत ज्यादा हैं.

Computer systems, glass shields and vehicle barriers, were among the items damaged in the violence. In a clip from the CCTV camera, the group of men can be seen running towards the toll plaza, damaging it and then promptly running away @ndtvindia@ndtvpic.twitter.com/JSxkwJAniG