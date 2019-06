'जन-गण-मन' बीच में रोक 'वंदे मातरम' गाने लगे पार्षद, BJP मेयर बोले- जुबान फिसल गई, देखें VIDEO

इंदौर नगर निगम के बजट सम्मेलन के दौरान कुछ लोगों की गफलत के कारण बुधवार को विवाद खड़ा हो गया, जब राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' का गायन बीच में रोककर अचानक राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' गाना शुरू कर दिया. इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसके एक दृश्य में महापौर और स्थानीय भाजपा विधायक मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़ भी दिखायी दे रही हैं. इंदौर नगर निगम पर भाजपा का कब्जा है..

चश्मदीद सूत्रों ने बताया कि नगर निगम के बजट सम्मेलन की शुरुआत के दौरान पार्षदों और अन्य लोगों ने राष्ट्रगान (जन-गण-मन) गाना शुरू कर दिया. वहां उपस्थित अन्य लोगों ने भी इसका समवेत स्वर में अनुसरण शुरू कर दिया. लेकिन गलती का अहसास होते ही निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के सम्मेलन में कुछ ही सेकंड बाद 'जन-गण-मन' को अधूरा छोड़ दिया गया और अचानक 'वंदे मातरम' का गायन शुरू कर दिया गया. फिर राष्ट्रगीत को पूरा गाया गया.

@BJP4India@BJP4MP controlled Indore Municipal Corporation leaders confused over recital of the national anthem ''Jana gana mana'' for singing of ''Vande Mataram? @JVSinghINC@INCIndia@INCMP@MehboobaMufti@MisaBharti@avinashonly@rahulreports@MickyGupta84@digvijaya_28pic.twitter.com/19p0kdozHE