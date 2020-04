लॉकडाउन में सुपरकार से जा रहे शख्स से लगवाई उठक-बैठक, सोशल मीडिया पर VIDEO हुआ वायरल

युवक को डांटना जारी रखते हुए स्वयंसेवक उससे यह भी पूछता सुनायी पड़ता है कि "क्या उसे गाड़ी चलाते वक्त मास्क लगाने में शर्म आ रही थी?" इस पर युवक जवाब देता है कि मास्क उसकी जेब में ही है. उठक-बैठक लगाने वाले युवक की पहचान संस्कार दरयानी (20) के रूप में हुई है. वह शहर के उद्योगपति दीपक दरयानी का बेटा है. घटना से जुड़ी सुपरकार उद्योगपति की कम्पनी के नाम से पंजीकृत है. संस्कार ने कहा, "मेरा परिवार कर्फ्यू के दौरान सेवा कार्य करते हुए गरीब लोगों को भोजन मुहैया करा रहा है, घटना के वक्त मैं खाने के पैकेट बांटकर अपने घर जा रहा था. मैं गाड़ी चलाने का लाइसेंस और कर्फ्यू के आधिकारिक पास के साथ बाहर निकला था लेकिन नगर सुरक्षा समिति के स्वयंसेवक ने मेरी एक नहीं सुनी. उसने मेरे साथ बदसलूकी करते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया."

युवक ने कहा, "मैं अपने साथ हुए बर्ताव से बेहद दु:खी हूं, ऐसा बर्ताव आइंदा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिये।"

युवक के पिता दीपक दरयानी ने आरोप लगाया कि एक अन्य घटना में नगर सुरक्षा समिति के स्वयंसेवकों ने उनके साथ भी उस समय बदसलूकी की जब वह अपनी कार से जा रहे थे. उद्योगपति ने बताया कि उन्होंने रविवार को हीरानगर थाने पहुंचकर नगर सुरक्षा समिति के स्वयंसेवकों के बुरे बर्ताव की पुलिस को मौखिक शिकायत की है.

I was returning home from company when I was stopped. I showed them my pass but they verbally abused me and asked me to do sit-ups. I tried to talk to them but they didn't listen. I then followed their orders. They filmed it,cracked jokes & then asked me to leave: Sanskar Daryani pic.twitter.com/9Dby04mPPx