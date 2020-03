MP: कमलनाथ के बाद निर्दलीय MLA का मंत्री पद से इस्तीफा, कहा- नई सरकार का करूंगा सपोर्ट, कोई विकल्प नहीं 

मध्य प्रदेश में सियासी घमासान के बीच राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने फ्लोर टेस्ट (शक्ति परीक्षण) से पहले ही शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया. इसके बाद कमलनाथ सरकार का समर्थन कर रहे निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है. वह बालाघाट जिले से विधायक हैं. एएनआई के मुताबिक, जायसवाल ने कहा, "मैंने कहा था कि जब तक कमलनाथ हैं, मैं उनका समर्थन करता रहूंगा, लेकिन मेरी प्राथमिकता मेरी विधानसभा के लोग, उनका विकास और मेरे कार्यकर्ताओं का सम्मान है. मुझे लगता है कि अब नेतृत्व की अनुपस्थिति में यह संभव नहीं है."

निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि निर्दलीय विधायक होने के नाते मेरे पास अपने लोगों के विकास के लिए नई सरकार का समर्थन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. मैंने बीजेपी से बात की है.

Pradeep Jaiswal, Independent MLA: Being an Independent MLA, now I don't have have any other option but to support the new govt which will be formed, for the development of my people. I have spoken to them (BJP). #MadhyaPradeshhttps://t.co/PnZkpVV5Bq