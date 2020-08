शराब के नशे में अनदेखा किया नदी का बहाव, रोकने पर भी नहीं माने दो लोग

यहां एक पुलिया को पार करते समय दो व्यक्तियों के साथ एक कार बह गई. पुलिस का कहना है, "स्थानीय लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वे नशे में थे और उन्होंने ध्यान नहीं दिया. वे कार के साथ बह गए. हम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं."

Madhya Pradesh: A car along with two persons washed away while crossing a culvert in Chandana village of Dewas district. Police says, "Locals tried to stop them but they were drunk & didn't pay heed. They along with the car washed away. We are trying to rescue them." (22.8) pic.twitter.com/Ol0SuFDHCX