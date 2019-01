मध्य प्रदेश: बड़वानी में बीजेपी नेता मनोज ठाकरे का शव खेत में मिला, मॉर्निंग वॉक पर गए थे

मध्य प्रदेश के बरवानी जिले के बलवाडी़ में एक भाजपा नेता के शव मिलने से हड़कंप मच गया. बलवाड़ी भाजपा नेता मनोज ठाकरे का शव वारला पुलिस स्टेशन सीमा क्षेत्र में एक मैदान में मिला है. बताया जा रहा है कि वह मॉर्निंग वॉक पर गए थे. हालांकि, अभी यह स्प्ष्ट नहीं है कि बीजेपी नेता की हत्या हुई है या फिर क्या मसला है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

Barwani: Balwadi BJP leader Manoj Thackeray has been found dead in a field in Warla police station limits. He had gone for a morning walk today. More details awaited. #MadhyaPradeshpic.twitter.com/Cxp0uztAU4