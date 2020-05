मध्य प्रदेश : कोरोना जांच के लिए टोकने पर गई जान, दो पक्षों में हुई पत्थरबाजी में बुजुर्ग महिला समेत 2 की मौत

मिली जानकारी के अनुसार, बुजुर्ग मृतका का नाम कला जाटव था. वह कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रेम नगर इलाके में रहती थी. उनके पड़ोस में कपूर खान का निवास है. कपूर खान के घर दिल्ली हॉटस्पॉट इलाके से उसका दामाद आया हुआ था, जो होम क्वारंटाइन में रह रहा था. कला जाटव के परिजनों ने उसके दामाद की जिला अस्पताल में कोरोना की जांच कराने के लिए बोला, जिससे कपूर खान भड़क गए. देखते ही देखते दोनों के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई होने लगी. दोनों के बीच जमकर खूनी संघर्ष होने लगा.

Clash erupted between two groups in Bhind, The clash occurred over scanning of a man who returned from a #hotspot zone of #Delhi@ndtv#Covid_19india#Lockdown3@ndtvindiapic.twitter.com/UBmMKlPekh