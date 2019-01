कमलनाथ सरकार में बगावत? BSP विधायक बोलीं- कर्नाटक जैसी स्थिति नहीं चाहिए, अगर वे मजबूत पार्टी चाहते हैं तो पहले हमें मजबूत बनाएं

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh)में कमलनाथ सरकार (Kamal Nath Govt)को बहुजन समाज पार्टी (BSP)की विधायक ने धमकी देते हुए कहा है कि वह प्रदेश में कर्नाटक जैसी स्थिति नहीं देखना चाहतीं. उन्होंने कहा कि बसपा के विधायकों को सरकार में मंत्री पद दिए जाएं. पथरिया की विधायक राम बाई (Ram Bai) ने दमोह ने मंगलवार को कहा, 'मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बहनजी (बसपा प्रमुख मायावती) के समर्थन की वजह से बनी है. हम कमलनाथ सरकार में 2 बसपा विधायकों के लिए मंत्री पद की मांग करते हैं. हम कर्नाटक में स्थिति देख चुके हैं, यहां वैसी स्थिति नहीं देखना चाहते. अगर वे हमें मंत्री पद नहीं देते हैं तो केवल मैं ही नहीं बल्कि अन्य भी इसका विरोध करेंगे. उन्हों सबको खुश रखने की जरूरत है. अगर वे पार्टी को मजबूत रखना चाहते हैं तो पहले उन्हें हमें मजबूत बनाना पड़ेगा. उन्हें हमें मंत्री पद देना चाहिए.'

विधायक राम बाई ने पहले कमलनाथ सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि कांग्रेस ने उनसे मंत्री बनाने का वादा किया था. इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि वह 20 जनवरी तक इंतजार करेंगी. उस वक्त जब उनसे पूछा गया था कि क्या ये सरकार के लिए खतरे की चेतावनी है तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी जानती है कि उनकी सरकार अगले 5 सालों तक ऐसे ही चलेगी.

मध्य प्रदेश: BSP विधायक का कमलनाथ सरकार को अल्टीमेटम- कांग्रेस ने किया था मंत्री बनाने का वादा

BSP MLA Ramabai Ahirwar in Damoh,Madhya Pradesh: If they don't give us ministerial berth, then not only me but others also oppose. They need to keep everyone happy. If he wants to keep the party strong, then firstly, he must make us strong. He should give us the ministerial berth pic.twitter.com/8efyXpIw1K