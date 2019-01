बसपा विधायक ने फिर कमलनाथ सरकार को धमकाया, बोलीं- मैं सभी मंत्रियों की बाप हूं...

मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बसपा विधायक ने कांग्रेस नीत कमलनाथ सरकार को चेतावनी दी है. कर्नाटक जैसी स्थिति के लिए धमकाने वाली बसपा विधायक रामबाई (BSP MLA Ramabai Singh) ने एक बार फिर से कहा है कि सभी मंत्रियों की बाप हैं. बसपा विधायक की यह टिप्पणी उस बयान के दो-तीन दिन बाद आई है, जब उन्होंने कहा था कि कमलनाथ सरकार मायावती के समर्थन की वजह से बनी है. इसलिए बसपा को मंत्री पद दिया जाए. मगर आज यानी शनिवार को उन्होंने कहा कि वह सभी मंत्रियों की बाप हैं और उन्होंने ही सरकार बनाई है.

समाचार एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो जारी किया है, जिसके मुतबाकि, पथरिया की विधायक राम बाई कहती हैं ' हम बन जाए (मंत्री) तो अच्छा काम करेंगे, नहीं बने तो भी सही काम करेंगे.... हम मंत्रियों के बाप हैं, हमने ही सरकार बनाई है.

