मध्य प्रदेश उपचुनाव में लोक गीतों की एंट्री, इस तरह लुभाए जा रहे वोटर, देखें VIDEO

बुंदेलखंड के लोक गीतों की धुनों पर नृत्य प्रदर्शन के जरिए सुरखी के बीजेपी उम्मीदवार गोविंद सिंह राजपूत के लिए वोट मांगे जा रहे हैं. न्यूज एजेंसी ANI ने इसका एक वीडियो जारी किया है. नीचे दिए गए वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक महिला और पुरुष प्रचार वाहन पर लोक गीत पर डांस करते हुए बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं. सागर व आसपास के जिलों में आज भी लोक गीतों का जबरदस्त चलन है.

#WATCH Sagar, Madhya Pradesh: Dance performance to the tunes of folk songs of Bundelkhand seen as a part of campaigning for BJP candidate from Surkhi, Govind Singh Rajput. (29.10.2020)



Voting for the by-election to the state's legislative assembly to take place on November 3rd. pic.twitter.com/rhKa7P08j0