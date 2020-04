मध्य प्रदेश : इंदौर में कोरोनावायरस से अब तक 32 मौतें, Covid-19 संक्रमितों की संख्या 298 पहुंची

मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 62 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में इस बीमारी की चपेट में आने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 532 पर पहुंच गई है. इनमें से अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है.

मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में पाए गए 532 कोरोना मरीजों में से प्रदेश की आर्थिक राजधानी माने जाने वाले शहर इन्दौर में अब तक सर्वाधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं. प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार को 47 वर्षीय एक आईएएस अधिकारी, और उनके 18 वर्षीय पुत्र सहित कोरोना के 12 नए मरीज पाए गए हैं.

मंदसौर एवं रतलाम जिलों में पहली बार आज एक—एक कोरोना वायरस संक्रमित मरीज आने के बाद मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 22 जिलों में इस महामारी ने अब दस्तक दे दी है. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया, ''शनिवार रात तक मध्य प्रदेश में कुल 532 कोरोना वायरस संक्रमित पाये गये हैं. प्रदेश में सबसे अधिक कोरोना मरीज इन्दौर में मिले हैं." इस बीच, एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन्दौर में कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रदेश के विभिन्न भागों से 102 सरकारी डॉक्टरों को तुरंत इन्दौर भेजने का निर्णय लिया है.

49 more #Coronavirus positive cases had come yesterday so the total number of positive cases in Indore dist rises to 298. The death toll has gone up to 32 after test results of 2 people, who had died earlier, came yesterday: Dr Praveen Jadiya, Chief Medical Health Officer Indore pic.twitter.com/5it8km3qak