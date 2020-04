लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे मध्यप्रदेश के मजदूरों की वापसी शुरू...

खुद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श‍िवराज सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए कहा था, 'हम राजस्थान से प्रवासी मजदूरों को वापस ला रहे हैं और यह प्रक्रिया जारी रहेगी. आज कम से कम 2400 मजदूर गुजरात से 98 बसों के जरिए आ रहे हैं. जैसे ही वो राज्य की सीमा पर पहुंचेंगे, उनकी जांच की जाएगी, उसके बाद ही वो अपने गांव जा सकेंगे.' मुख्यमंत्री ने कहा कि हम राज्य के दूसरे जिलों में फंसे मजदूरों को भी उनके गृह जिलों में भेज रहे हैं. इसके लिए हमने वाहनों का भी इंतजाम किया है. अपने घरों के लिए रवाना होने से पहले उनकी अच्छे से जांच की जा रही है.

We are bringing back migrant labourers from Rajasthan & this will continue. Today, at least 2,400 labourers have boarded 98 buses from Gujarat. They will be screened once they reach state border, then they will move towards their villages: Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan https://t.co/Vd7CKyZ1Vt