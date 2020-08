मध्य प्रदेश में बाढ़ का कहर, खोले गए तवा डैम से सभी गेट, देखिए VIDEO

बता दें कि मौसम विभाग ने शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन कहा कि मध्य प्रदेश के छह जिलों नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, होशंगाबाद और टीकमगढ़ में अगले 24 घंटे में बहुत अधिक भारी वर्षा हो सकती है. मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार इन छह जिलों में शनिवार सुबह तक कहीं-कहीं पर अत्यधिक भारी वर्षा के साथ बिजली चमकने व गिरने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश में मानसून प्रबल तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय रहा.

#WATCH Madhya Pradesh: All 13 gates of the Tawa Dam in Hoshangabad's Itarsi opened by thirty feet each today, releasing over 5,33,823 cusecs of water. pic.twitter.com/MQh1Rb4Hp6