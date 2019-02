दौरे से पहले भोपाल में 'राम भक्त' राहुल गांधी और 'हनुमान भक्त' कमलनाथ के लगे पोस्टर

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi)के आठ फरवरी को भोपाल दौरे से पहले पूरे शहर में उन्हें 'राम भक्त' बताने वाले पोस्टर लगाए गए हैं. पोस्टर्स में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath) को 'हनुमान एवं गौ भक्त' भी बताया गया. पोस्टर में साथ ही अयोध्या में राम मंदिर बनाने का वादा भी लिखा गया है.

वहीं बुधवार को एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने राम मंदिर मुद्दे पर कहा कि भाजपा चाहती है कि अयोध्या में उसी स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो. कांग्रेस, सपा और बसपा के लिए यही कहना चाहता हूं कि हमारा रूख तो साफ है, लेकिन वे राम मंदिर पर अपना एजेंडा साफ करें. बता दें, इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राहुल गांधी को 'शिव भक्त' के तौर पर दिखाया था.

Madhya Pradesh: Hoarding seen in Bhopal ahead of Congress President Rahul Gandhi's visit to the city on February 8.