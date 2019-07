मध्य प्रदेश विधानसभा में BJP नेता गोपाल भार्गव बोले- हमारे नंबर-1 और नंबर-2 कह देंगे तो एक दिन भी नहीं चलेगी ये सरकार

मध्य प्रदेश विधानसभा में कमलनाथ सरकार की स्थिरता को लेकर भारी हंगामा हुआ. सदन में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा जिस दिन हमारे नंबर वन और नंबर टू कह देंगे यह सरकार एक दिन भी नहीं चल पायेगी. इस पर सीएम कमलनाथ ने कहा आपके नंबर वन और टू समझदार हैं, इसलिये आदेश नहीं दे रहें. आप चाहें तो अविश्वास प्रस्ताव ले आयें. साथ ही कमलनाथ ने कहा कि रोज रोज अल्पमत की सरकार की ढोलकी बजाते रहते हैं, आज हो ही जाये आर पार. वहीं हंगामे के बीच बसपा विधायक रामबाई ने कहा कि कमलनाथ सरकार अंगद के पांव की तरह अडिग है. पैसे दोगे तो खा भी लेंगे और साथ भी नहीं देंगे.

गौरतलब है कि भाजपा नेताओं पर सदन के बाहर बार-बार कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस नीत मध्य प्रदेश सरकार के गिरने का बयान देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि यदि भाजपा में हिम्मत है तो वह विधानसभा के मौजूदा मानसून सत्र में साबित करे कि कमलनाथ सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है. कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने मीडिया को बताया था, ‘भाजपा नेता सदन के बाहर मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिरने के बयान देते हैं. बजट के दौरान मौके होते हैं. भाजपा ने सदन में मत-विभाजन क्यों नहीं मांगा?''

