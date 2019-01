कमलनाथ सरकार के मंत्री बोले: जो अधिकारी काम नहीं करेगा, उसे लात मारकर बाहर कर देंगे, देखें VIDEO

कमलनाथ (Kamal Nath) के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार (MP Govt)में श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया (Mahendra Singh Sisodia) ने एक विवादास्पद बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी काम नहीं करेगा, उसे लात मारकर बाहर कर देंगे. मंत्री के इस बयान का वीडियो वायरल हो गया है. मंत्री सिसोदिया अपने विधानसभा क्षेत्र बमोरी के हिनोतिया गांव पहुंचे थे. वहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा, 'मैं कैबिनेट मंत्री नहीं बना, बल्कि बमोरी का हर आदमी, हर कार्यकर्ता कैबिनेट मंत्री है. आपको कोई परेशानी नहीं आएगी. कोई भी काम हो तो अधिकारी को फोन करो, जो नहीं सुने, उसके बारे में मुझे बताओ. मैंने बैठक में कह दिया है. अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी काम नहीं करेगा तो उसे लात मारकर बाहर कर देंगे.'

बता दें, हालही में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया द्वारा डीएम को धमकी देने का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वह डीएम को धमकी देती हैं कि 'चार दिन और अलीराजपुर की रोटियां खा लीजिए, उसके बाद बोरिया बिस्तर समेटना होगा.' लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि कलेक्टर ने उन्हें बहुत परेशान किया है. विधायक की इस धमकी के बाद उसी दिन रात तक उस डीएम का तबादला कर दिया गया.

#WATCH Alirajpur: Congress MLA Kalawati Bhuria threatens to transfer District Collector. The officer was transferred later in the day #MadhyaPradesh (20.12.18) pic.twitter.com/NWf3XqGNa6