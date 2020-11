MP: 15 साल पहले लापता पुलिस इंस्पेक्टर फुटपाथ पर मिला, कचरे के ढेर से खाना ढूंढकर खाने को मजबूर

दरअसल मतगणना की रात सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा डीएसपी रत्नेश सिंह तोमर और विजय भदौरिया के ऊपर था. मतगणना पूरी होने के बाद दोनों विजयी जुलूस के रूट पर तैनात थे, इस दौरान बंधन वाटिका के फुटपाथ पर एक अधेड़ भिखारी ठंड से ठिठुर रहा था. उसे संदिग्ध हालत में देखकर अफसरों ने गाड़ी रोकी और उससे बात की. दयनीय हालत देख डीएसपी रत्नेश सिंह तोमर ने उन्हें अपने जूते और विजय भदौरिया ने अपनी जैकेट दे दी.

A Sharp shooter, good athlete who joined police force in 1999 as Sub inspector, went missing since 2005 was found by his 2 colleagues begging in a mentally deranged state shivering with cold on the footpath in Gwalior @ndtv@ndtvindia@vinodkapri@ipskabra@DGP_MPpic.twitter.com/s7Qxe1orbS