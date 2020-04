VIDEO : मध्य प्रदेश में लॉकडाउन में बुजुर्ग को ठेले पर लादकर ले जा रहे थे अस्पताल, पुलिसवाले ने देखा तो बढ़ाया मदद का हाथ

कोरोनावायरस लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) की वजह से यातायात के साधन नहीं चल रहे हैं. इस दौरान, दो लोग एक घायल व्यक्ति को ठेले पर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं. पुलिस जवान सूरज जामरा ने बताया, "मैंने देखा कि एक व्यक्ति और महिला एक बुजुर्ग को ठेले में लादकर ले जा रहे थे. मैंने उन्हें रोका और अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले गया.

बता दें कि कोरोनावायरस खतरे को देखते हुए देशभर में लॉकडाउन को तीन मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है ताकि कोरोनावायरस पर नियंत्रण किया जा सके. मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. राज्य में कोरोना के अब तक 1,308 मामले सामने आए हैं, जिसमें 57 लोगों की अब तक मौत हुई है जबकि 65 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं. इंदौर मध्य प्रदेश में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित है.

