महिला मजदूर को अचानक होने लगी प्रसव पीड़ा, SDM ने एंबुलेंस का इंतजार न कर खुद की गाड़ी भेजी और फिर...

गुजरात और महाराष्ट्र से मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है. जिन्हें बड़वानी लाये जाने के बाद उनकी स्क्रीनिंग करने के बाद उनके घर भेजा जा रहा है. आज भी स्वास्थ्य विभाग की टीम गुजरात से आये मजदूरों की स्क्रीनिंग का काम कर रही थी. तभी गुजरात से बड़वानी जिले के ग्राम सुस्तिखेड़ा की रहने वाली महिला मजदूर नमा बाई को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई.

pregnant #MigrantWorker undergoing #coronavirus screening on her return from Gujarat delivered her child - a son - in a vehicle belonging to a sub-divisional magistrate, moments after it drove past hospital gates @ndtvindia@ndtv#Migration#Covid_19#Lockdown3pic.twitter.com/NQayl1Tcwk