मध्यप्रदेश : ग्वालियर के समीप झरने में अचानक बाढ़ आने से 12 लोग बहे, 30 फंसे

मध्यप्रदेश के शिवपुरी और ग्वालियर जिले के सीमा क्षेत्र मोहना में स्थित सुल्तानगढ़ पोल पर पिकनिक मनाने आए 12 लोग अचानक पानी बढ़ने से 100 फीट ऊंचाई से नीचे गिरे और बह गए. यह घटना बुधवार को शाम करीब चार बजे हुई.बताया जाता है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर अवकाश होने के कारण सुल्तानगढ़ पोल पर बड़ी संख्या में लोग पिकनिक मनाने एवं प्राकृतिक झरने में नहाने गए थे. इसी दौरान शाम चार बजे के आसपास अचानक झरने में पानी का प्रवाह तेज हो गया. इस बीच वहां करीब 20 लोग नहा रहे थे. उनमें से कुछ लोग खतरा भांपते हुए तेजी दिखाकर किनारे पर चले आए लेकिन 12 लोग पानी में बह गए. अभी वहां करीब 30 लोग पानी में फंसे हुए हैं.यह भी पढ़ें : बाढ़ में फंसी दुल्हन, जान बचाने के लिए दूल्हे को छोड़ बैठ गई कार के ऊपर, देखें VIDEO

Gwalior: 11 youth drowned in Sultan Garh Waterfalls after water level increased due to release of water from a dam. Some youth reported missing. 30-40 people still stranded at the spot. Police present at the site. #MadhyaPradeshpic.twitter.com/ko1vn4Kz8Q