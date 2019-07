मध्य प्रदेश: स्वच्छ भारत के तहत बनाए गए टॉयलेट यूज करने लायक नहीं, लोग बोले- खुले में शौच को मजबूर

मध्य प्रदेश के सिवनी के एक गांव में स्वच्छ भारत के तहत बनाए गए शौचालय इस्तेमाल करने लायक नहीं है. स्थानीयों का कहना है कि सही ढंग से शौचालय नहीं बनाए गए, इसलिए इनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है. हम लोग खुले में शौच के लिए मजबूर हैं. हमने खूब शिकायत की है, लेकिन कुछ नहीं होता.' इस पर जिला पंचायत की सीईओ मंजुषा रॉय का कहना है, 'संपूर्ण सर्वेक्षण अभी तक किया जाना है और सर्वेक्षण के आधार पर यह स्पष्ट होगा कि कितने शौचालयों का उपयोग नहीं हो रहा है. सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.'

वहीं बजट से एक दिन पहले संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि देश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक 9.5 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है. अक्टूबर 2014 में शुरू इस कार्यक्रम के तहत पिछले चार वर्षों में 99.2 प्रतिशत गांव इसके दायरे में आ चुके हैं.

Madhya Pradesh: Toilets build under the Swachh Bharat mission in a village of Seoni are not fit to be used. Locals say,"the toilets were not built properly so its unusable. We are compelled to defecate in the open. We have complained a lot but nothing has happened." pic.twitter.com/EELOudCqmu