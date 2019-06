दो घंटे की बारिश में ही पानी में डूब गया इंदौर नगर निगम का ऑफिस, देखें- VIDEO

यूं तो नगर निगम का काम बारिश में भरे हुए पानी को निकालना होता है लेकिन इंदौर में नगर निगम का दफ़्तर ही दो घंटे की बारिश में पानी में डूब गया. नगर निगम कार्यालय के अंदर जलभराव की वजह से कर्मचारियों को तो दिक्कत हुई ही, साथ ही नगर निगम में आने वाले आगंतुकों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. बताया जा रहा है कि रविवार को एडवांस संपत्ति कर भरने के चलते दफ़्तर खुला था लेकिन दफ़्तर में पानी जमा होने के चलते स्टाफ़ और लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी. आपको बता दें कि रविवार को ही मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी एक मामला सामने आया था.

Madhya Pradesh: Water entered Municipal Corporation Office in Indore today, following heavy rainfall in the city. pic.twitter.com/jIktsl9vZo