मध्यप्रदेश के मंदसौर में बुधवार को एक पुराना भवन ताश के पत्ते की तरह धराशायी हो गया. पुलिस ने समय रहते भवन खाली करा लिया जिससे कोई हताहत नहीं हुआ.मंदसौर के भानपुरा बस स्टैंड के करीब स्थित एक पुरानी बिल्डिंग में दरार पड़ गई थी. इसके बाद कुछ ही समय में इस दो मंजिला मकान का ऊपरी हिस्सा भरभराकर गिर गया . यह बिल्डिंग लाइब्रेरी कमेटी की थी जो पिछले 12 सालों से प्रशासन के कब्जे में थी. इस मकान के गिरने के पहले ही लोगों ने पुलिस को सूचित कर दिया था कि इसमें दरार पड़ रही है. पुलिस ने तत्काल भवने के निचले हिस्से में स्थित दुकानों से लोगों को बाहर निकाल लिया था.

#WATCH: An old building collapsed in Mandsaur's Bhanpur area earlier today. The building was evacuated by police before hand. Police says 'we are dismantling the whole building now to avoid future accidents' #MadhyaPradeshpic.twitter.com/4vF8m1wyIJ