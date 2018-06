शिवराज सरकार से मंत्री अखिलेश्वरानंद की अपील, राज्य में हो 'गौ मंत्रालय' का गठन

गौ मंत्रालय के विचार पर बात करते हुए मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अखिलेश्वरानंद ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि मंत्रालय का गठन होगा, और वह स्वयं इसका प्रभार संभालने के लिए तैयार हैं. अखिलेश्वरानंद का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वह खत लिख चुके हैं, और व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी वह मंत्रालय के गठन का आग्रह करेंगे, ताकि गोरक्षा तथा गोसेवा को आगे बढ़ाया जा सके, और अन्य राज्य भी इस कदम से प्रेरित होंगे.कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास में बढ़िया गाय रखी जाती हैं, और उनकी जी-जान से सेवा की जाती है. अखिलेश्वरानंद के अनुसार, यदि सारे राज्य में उसी तरह गोसेवा की जाए, तो उनका लक्ष्य पूरा हो जाएगा, और मध्य प्रदेश देश-दुनिया के सामने सशक्त उदाहरण बनेगा.

I request the Madhya Pradesh govt to constitute a cow ministry. The CM himself is a farmer & people like me will help him in this. I am getting full support from the public: Akhileshwaranand, MP Cabinet Minister pic.twitter.com/NKwmV6ZOIy