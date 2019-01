कांग्रेस आईटी सेल के अभिषेक मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने भोपाल में किया गिरफ्तार

कांग्रेस की आईटी सेल से जुड़े अभिषेक मिश्रा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भोपाल से गिरफ्तार किया है. अभिषेक को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

मध्यप्रदेश सरकार ने बिना स्थानीय पुलिस को सूचना दिए अभिषेक की गिरफ़्तारी पर ऐतराज़ जताया है. कमलनाथ सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह दिशा निर्देश दिए हैं कि राज्यों से किसी भी शख्स की गिरफ्तारी किए जाने पर स्थानीय थाने को सूचना देना जरूरी है.

Deputy Commissioner of Police, Cyber Cell: Delhi police Cyber Cell has arrested a person from Madhya Pradesh's Bhopal after they received a complaint that he hurt religious sentiments through his posts on social networking sites.