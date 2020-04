BJP मध्य प्रदेश में बेवकूफ बना रही है, न कोई मंत्रिमंडल है, न ही कोई स्वास्थ्य मंत्री या गृह मंत्री है : कमलनाथ

कमलनाथ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि संसद केवल इसलिए चलाई गई कि मध्यप्रदेश विधानसभा की कार्यवाही चलती रहे और कांग्रेस सरकार गिराई जा सके. उन्होंने कहा, 'भाजपा मध्य प्रदेश के लोगों को बेवकूफ बना रही है क्योंकि इतने गंभीर संकट में भी राज्य में न कोई मंत्रिमंडल है, न ही कोई स्वास्थ्य मंत्री या गृह मंत्री है.'

Madhya Pradesh is the only State where there is no minister for home & health. Lockdown was imposed 40 days after Rahul Gandhi expressed concerns over #COVID19. The Centre's engagement in toppling MP govt led to delay in taking steps to tackle COVID-19: Congress leader Kamal Nath pic.twitter.com/XDqwoOlBUb