हाल ही में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले के बारे में नक्सलियों ने एक बयान जारी कर कहा है कि 'दूरदर्शन के कैमरामैन अच्युतानंद साहू इसलिए मारे गए, क्योंकि वह एम्बुश में फंस गए, और हमारा मीडिया को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं था...' बता दें कि इस हमले में डीडी न्यूज के एक मीडियाकर्मी अच्युतानंद समेत दो जवानों की मौत हो गई थी. हालांकि, इस नक्सली हमले में दूरदर्शन के पत्रकार धीरज और मुकुट शर्मा बाल-बाल बच गए थे.दरअसल, दरभा डिविजन कमेटी के सचिव साईनाथ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहाकि सुरक्षाबलों के एंबुश में डीडी न्यूज के कैमरामैन अच्युतानंद फंस गए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई. हमारा पत्रकारों को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं था. हमने जानबूझकर पत्रकारों पर हमला नहीं किया. साथ ही उन्होंने पुलिस और सुरक्षाबलों के साथ अंदर के इलाके में पत्रकारों के न आने की अपील की.

Naxals release a statement on Dantewada attack, saying 'DD Cameraman Achutyanand Sahu was killed after being caught in the ambush and we had no intention of targeting the media.' pic.twitter.com/bAoEQ8ScaS