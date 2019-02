गोहत्या में NSA लगाने पर अपनों से घिरी कमलनाथ सरकार, अब चिदंबरम ने भी कहा- फैसला गलत था

मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की ओर से गोहत्या (Cow Slaughter) और गायों की अवैध तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में रासुका (NSA) के तहत कार्रवाई से खुद कांग्रेक के कई नेता संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं. मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में गोहत्या (गौहत्या) के आरोप में तीन लोगों और आगर मालवा में गौ वंश की अवैध तस्करी के आरोप में दो लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत की गई कार्रवाई पर दिग्विजय सिंह के बाद अब पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने भी सवाल खड़े कर दिये हैं. कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम ने गोहत्या के मामले में तीन लोगों की रासुका के तरह गिरफ्तारी को गलत करार दिया है और कहा कि इसे मध्य प्रदेश सरकार के सामने उठाया गया है.

गोहत्या पर कमलनाथ सरकार ने लगाया रासुका, तो दिग्विजय सिंह ने ही उठा दिए सवाल

कांग्रेस नेता चिदंबरम ने कहा कि 'मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियनम (NSA) का इस्तेमाल गलत था. इसे मध्य प्रदेश सरकार के सामने उठाया गया है. इसलिए अगर कोई गलती हुई है तो इस गलती को नेतृत्व की ओर से भी उठाया गया है.'

P Chidambaram, Congress: Use of NSA in Madhya Pradesh (against 3 persons arrested on charges of cow slaughter) was wrong. That has been pointed out to the government in Madhya Pradesh. So if a mistake has been committed, that mistake has been pointed out by the leadership.(08.02) pic.twitter.com/mLd42MVTdH