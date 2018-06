डांस का वीडियो VIRAL होने पर गोविंदा के बारे में यह बोले प्रोफेसर संजीव श्रीवास्तव

मध्‍य प्रदेश के रहने वाले प्रोफसर संजीव श्रीवास्तव का धमाकेदार डांस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इनके डांस से प्रभावित होकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी उनके तारीफ में कसीदे पढ़ दिए हैं. वीडियो पर चारों ओर से मिल रही प्रतिक्रियाओं के बाद सोशल मीडिया पर नई सनसनी बन चुके प्रोफेसर संजीव श्रीवास्तव की बयान आया है. अपने वायरल वीडियो के संबंध में उन्होंने कहा, “यह मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मेरा एक वीडियो वायरल होता है और लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हैं. मेरे वीडियो को जिन भी लोगो ने पसंद किया मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं. मुझे मालूम चला है कि मेरे वीडियो को यूएसए के एक मॉडल ने पसंद किया है. इतना ही नहीं बॉलीवुड से रवीना टंडन और दिव्या दत्ता ने भी पसंद किया है.”यह भी पढ़ें: सामने आया अंकल का दूसरा VIDEO, अब किया 'चढ़ती जवानी' पर जबरदस्त डांस

#WATCH Vidisha(Madhya Pradesh): Hear from dancing sensation Professor Sanjeev Srivastava on his jig going viral on social media pic.twitter.com/5Yi8yp2uLS