Facebook पर लड़की बना इंजीनियरिंग स्टूडेंट, हत्थे चढ़ा तो पुलिस ने FB पर लिखवाया- मैं कस्टडी में हूं, मैं ही निशा जिंदल हूं

निशा जिंदल की प्रोफाइल पिक्चर में रवि ने एक लड़की की तस्वीर का इस्तेमाल किया था. बायो में लिखा था, 'मैं अपनी प्यारी राजकुमारी बेटी के बिना कुछ भी नहीं हूं.' रवि को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसकी फर्जी आईडी पर उसकी तस्वीर शेयर करवाई और कैप्शन में लिखवाया, 'मैं पुलिस कस्टडी में हूं, मैं ही निशा जिंदल हूं.' जानकारी मिली है कि रवि ने कई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फर्जी आईडी बनाई है.

IAS अफसर प्रियंका शुक्ला ने इस खबर को लेकर ट्वीट किया, 'साम्प्रदायिक वैमनस्यता भड़काने के आरोप में जब रायपुर पुलिस फेसबुक यूजर “निशा जिंदल” को गिरफ्तार करने पहुंची तो पता चला कि 11 साल से इंजीनियरिंग पास नहीं कर पा रहे “रवि” ही वास्तव में “निशा”हैं! “निशा” के 10,000 फॉलोवर्स को सच बताने पुलिस ने रवि से ही उनकी सच्चाई पोस्ट कराई!'

No fraud will be spared. Let us reveal all those element who wish to mislead.



Good job @RaipurPoliceCGhttps://t.co/LYqCes5Iel