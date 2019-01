Republic Day:  छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का किसानों को बड़ा तोहफा, 15 लाख किसानों का सिंचाई कर माफ

गणतंत्र दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल (Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel) ने कहा कि हमारी सरकार ने अक्टूबर 2018 लिए गए सिंचाई कर को माफ करने का फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि इससे राज्य के 15 लाख किसानों को फायदा होगा. मुख्यमंत्री (Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel) ने अपने भाषण में कहा कि हमारी सरकार चुनाव से पहले किए गए वादे पर काम कर रही है. हमनें सत्ता में आते ही राज्य के किसानों का कर्ज माफ किया था. अब हमनें यह निर्णय लिया है. बघेल (Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel) रायपुर में गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे.

