बिजली बिल में गड़बड़ी के चलते BJP विधायक और SDM के बीच बहस, लगाए 'हाय-हाय' के नारे- देखें Video

मध्य प्रदेश के सागर जिले स्थित बीना में भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेश राय इलाके में बिजली के बिल में गड़बड़ी की शिकायत लेकर एसडीएम ऑफिस पहुंचे. यहां उनके साथ स्थानीय लोग व बीजेपी सदस्य भी मौजूद थे. बीजेपी विधायक और सब डिविजिनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) केएल मीणा के बीच बहस हो गई. ज्ञापन सौंपते वक्त विधायक समेत मौजूद बीजेपी सदस्यों ने बिजली बिल में गड़बड़ी की शिकायत पर सवाल उठाए. जिसके कुछ देर बाद दफ्तर में ही एसडीएम हाय हाय के नारे लगाने लगे.

Altercation took place b/w Bina Sub Divisional Magistrate (SDM) KL Meena & BJP MLA Mahesh Rai at the former's office. The MLA & other BJP members had come to the office with a memorandum alleging discrepancy in electricity bills in the area. (15.07) #MadhyaPradesh