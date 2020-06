छत्तीसगढ़ : कांग्रेस विधायक के प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, देखिए VIDEO

बताते चलें कि कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल 32 कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. विनय जायसवाल ने इस बारे में कहा, 'राज्य में पिछली भाजपा सरकार के दौरान एक काल्पनिक जांच के आधार पर दक्षिण पूर्वी कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा श्रमिकों को बर्खास्त कर दिया गया था.'

#WATCH Chhattisgarh: Norms of social distancing flouted at a protest organised by Congress MLA Vinay Jaiswal in Korea district, demanding the reinstatement of 32 workers of a company. pic.twitter.com/SvFxEO97Dz