शिवराज के 'टाइगर जिंदा है' पर कांग्रेस का तंज, 'बूढ़ा टाइगर अब पिंजरे' में, दिग्विजय करेंगे संरक्षण...

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) पर तंज कसते हुए प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव (Arun Yadav) कहा कि 'बूढ़ा टाइगर अब पिंजरे में है.' चुनाव में शिवराज ने अरुण यादव को हराया था. शिवराज चुनाव जीतकर भी मुख्यमंत्री नहीं बन सके. अरुण अब सत्तापक्ष के नेता हैं. इंदौर दौरे पर आए अरुण यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के बयान 'टाइगर अभी जिंदा है' (Tiger Abhhi Zinda Hai) पर तंज कसा और कहा कि 'टाइगर बूढ़ा हो गया है और अब वह पिंजरे में है. उसके पुनर्वास का काम दिग्विजय सिंह करेंगे.' बता दें कि शिवराज ने कार्यकर्ताओं से कहा था कि वह पार्टी कार्यकर्ताओं पर किसी तरह का अत्याचार व अन्याय नहीं होने देंगे. वे चिंता न करें, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है.' उनके इस बयान पर कांग्रेस के कई नेता अपने-अपने तरह से हमले बोल रहे हैं.

Congress' Arun Yadav on former MP CM Shivraj Singh Chouhan's remark ‘Tiger zinda hai': Tiger ko pinjre mein band kar diya hai humne, or budhe tiger ka sanrakshan karne ki zimmedaari Digvijay Singh Ji ne le li hai, kyunki tiger budha hogya hai toh usko pinjre main daal diya jaega. pic.twitter.com/sbLV4P3T4H