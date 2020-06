छत्तीगढ़ में दो अलग अलग घटनाओं में 2 हाथियों की मौत

धमतरी के डीएफओ अमिताभ बाजपेयी ने बताया कि उरपुटी गांव के दलदल में एक नन्हें हाथी की फंसकर मौत हो गई. नन्हें हाथी के दलदल में फंसने की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी, जिसके बाद रेस्क्यू के लिए वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए. लेकिन जब तक नन्हें हाथी का रेस्क्यू किया जाता, तब तक उसकी मौत हो गई थी. फिलहाल नन्हें हाथी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.



2 wild #elephants were found dead in Raigarh and Dhamtari, A male elephant got electrocuted in Raigarh, a calf died after getting stuck in marshland in Dhamtari.With this 5 tuskers have so far died in the state in last one week @ndtvindia@ndtv@GargiRawat@RandeepHoodapic.twitter.com/COSXhg5y2d