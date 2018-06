सुसाइड नोट लिखने से पहले क्या-क्या लिखा था भय्यूजी महाराज ने...?

मध्य प्रदेश के इंदौर में बसे आध्यात्मिक गुरु भय्यूजी महाराज द्वारा खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर लेने की ख़बर सुर्खियों में है. उनके मिलने-जुलने वालों और उन पर अकीदा रखने वालों में बड़े-बड़े राजनेता भी शामिल रहे हैं. वर्ष 2011 में अण्णा हज़ारे के नेतृत्व में हुए आंदोलन में भय्यूजी महाराज ने UPA सरकार के एक मंत्री के कहने पर मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी. गौरतलब है कि भय्यूजी महाराज ने पिछले साल ही दूसरा विवाह किया था. ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि इस शादी के बाद से पारिवारिक कलह बढ़ गया था. मानसिक तनाव की वजह से भय्यूजी महाराज ने मंगलवार को आत्महत्या कर ली, लेकिन इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाने से पहले वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर लगातार सक्रिय थे. वह अपने अनुयायियों को सलाह देने के साथ-साथ जाने-माने लेखकों-कवियों को भी याद कर रहे थे, और यही नहीं, भय्यूजी महाराज मंगलवार को ही अपने भक्तों को मासिक शिवरात्रि की बधाई देना भी नहीं भूले थे.

भय्यूजी महाराज ने अपनी मृत्यु से कुछ घंटे पहले किए एक ट्वीट में एक प्रेरक सोच अपने फॉलोअरों से बांटते हुए लिखा था, "युवाओं को ऐसे शक्तिशाली नेतृत्व की आवश्यकता है, जो राष्ट्र, समाज और मानवता को एक धारा में बदल सके..."

