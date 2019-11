नगर निगम की महिला कमिश्नर ने भीड़ के बीच मंत्री जी के चरण छुए, देखें- VIDEO

मध्यप्रदेश के देवास में मंगलवार को गुरु नानकदेव का 550 वां प्रकाश पर्व मनाया गया. इस मौके पर एक कार्यक्रम में देवास नगर निगम की कमिश्नर संजना जैन कैबिनट मंत्री सज्जनसिंह वर्मा के पैर छूती हुईं नज़र आईं. इस वाकये का वीडियो वायरल हो गया है. मध्यप्रदेश में इससे पहले एक अधिकारी एक मंत्री की आरती उतारते हुए देखे गए थे. वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही मंत्री सज्जन सिंह वर्मा गुरुद्वारे की ओर बढ़े, नगर निगम कमिश्नर संजना जैन ने बिना देर किए उनके चरण छू लिए. इसके बाद वे किनारे जाकर खड़ी हो गईं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा मध्यप्रदेश सरकार के पीडब्लूडी और पर्यावरण मंत्री हैं.

मंगलवार को देवास में गुरुनानक जयंती के अवसर पर देवास के गुरुद्वारे में धार्मिक आयोजन में कमलनाथ सरकार के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी पहुंचे थे. वहां उनके पहुंचते ही देवास नगर निगम की आयुक्त संजना जैन ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया. प्रोटोकॉल के तहत सरकारी कर्मचारी किसी नेता के पैर नहीं छू सकता.

इस मामले में सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि भाईदूज की वजह से संजना जैन ने उनके पैर छुए. वहीं देवास से बीजेपी सांसद महेन्द्र सिंह सोलंकी ने आरोप लगाया कि सरकारी अधिकारी कांग्रेस नेताओं के शरणागत हो गए हैं. ऐसे में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. संजना जैन इससे पहले भी विवादों में रह चुकी हैं.

दादागिरी करने वाले एमएलए के पति पर कार्रवाई के बजाय एसडीएम का तबादला किया

गौरतलब है कि पिछले साल मध्यप्रदेश में कांग्रेस की नई सरकार बनने के बाद मंत्रियों को खुश करने के लिए सरकारी अफसरों और कर्मचारियों में अजीब तरह की होड़ मच गई थी. दिसंबर 2018 में ऐसा ही वाकया डिंडौरी जिले के करंजिया विकासखंड मुख्यालय पर देखने को मिला था. तब वहां पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम को खुश करने के लिए अधिकारी और कर्मचारियों में होड़ मच गई थी. कोई उन्हें फूलों की माला पहनाकर आशीर्वाद ले रहा था, तो कोई पैर छूकर मंत्री जी को खुश करने की कोशिश कर रहा था.

मध्यप्रदेश : मंत्रियों के रिश्तेदार सरकारी कर्मचारियों से कर रहे बदसलूकी, कई मामले सामने आए

