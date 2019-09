मुंबई : शख़्स ने अपने दोस्त की 3 साल की मासूम बच्ची को सातवीं मंजिल से नीचे फेंका, मौत

मुंबई में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां कोलाबा में एक शख़्स ने अपने दोस्त की 3 साल की मासूम बच्ची को सातवीं मंजिल से नीचे फेंक दिया. बच्ची की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है. साथ ही तमाम ऐंगल से मामले की जांच शुरू कर दी है कि आखिर शख़्स ने ऐसा भयावह कदम क्यों उठाया.

SS Nishandar, DCP Zone 1: One accused threw his friend's 3.5-yr-old daughter from the 7th floor of an apartment in Colaba at around 7.30 pm today. The girl has died in the incident. Murder case registered at Colaba Police Station. Investigation on. Accused is in custody. #Mumbai