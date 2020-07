भारी बारिश के कारण मुम्बई की सड़कों पर फिर से जलजमाव

भारी बारिश के साथ समुद्र में आई 4.63 मीटर ऊंची लहरों ने परेशानी और बढ़ा दी. समुद्री किनारे रहने वाले मछुआरे भी इस बारिश से परेशान नज़र आए. कोलाबा में रहने वाले मछुआरे लगातार बारिश के कारण अपने घरों में जलभराव की आशंका के चलते लगातार स्थानीय प्रशासन की मदद ले रहे हैं. एक स्थानीय मछुआरे ने कहा, 'पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है. हम अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं. हम निचले इलाकों में रहते हैं. प्रशासन को हमारी मदद करनी चाहिए.'

#WATCH High tides hit the coast in Mumbai's Colaba. Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) has issued high tide warning and has requested people to stay away from the seashore. #Maharashtra pic.twitter.com/gZjKop6evB

Maharashtra: Fishermen living in Mumbai's Colaba seek help from local administration fearing waterlogging in their houses due to incessant rainfall. A local says,"From past 3 days it's raining heavily. We're scared for our safety, we live in low lying areas. Admin should help us" pic.twitter.com/mDBcrKOolk