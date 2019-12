मुंबई के विले पार्ले वेस्ट इलाके के रिहायशी इमारत में लगी आग, कई लोगों के फंसे होने की आशंका

मुंबई के विले पार्ले वेस्ट इलाके के एक रिहायशी इमारत में आग लग गई. अधिकारियों ने बताया कि दमकल की 8-10 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं. बताया जा रहा है कि आग 13 मंजिला इमारत के 7वें और 8वें फ्लोर पर लगी है. हालांकि आग की वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. हालांकि इमारत में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है.

#UPDATE Mumbai Chief Fire Officer: Four people have been rescued so far, search for others still underway. https://t.co/msZsBuucKJ