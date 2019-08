मुंबई के नवरंग इमारत में लगी आग, कोई हताहत नहीं

दक्षिण मुंबई के मस्जिद इलाके में एक चार मंजिला व्यावसायिक इमारत में शनिवार तड़के भीषण आग लग गई. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है. मुंबई अग्निशमन सेवा के प्रमुख पी एस राहंगडाले ने कहा, ‘‘अग्निशमन नियंत्रण कक्ष को आज तड़के 4.24 बजे एक कॉल आया, जिसमें बताया कि अब्दुल रहमान मार्ग पर स्थित नवरंग इमारत में आग लग गई है.''

उन्होंने कहा कि चार अग्निशमन वाहनों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया. राहंगडाले ने कहा, ‘‘आग भूतल पर शुरू हुई, जिसकी चपेट में तल पर रखे कुछ सामान और बिजली के तार आ गए. आग के कारण पूरी इमारत में घना धुआं भर गया ,जिसकी वजह से बचाव अभियान के दौरान दिखाई देने में मुश्किले आईं.'' उन्होंने कहा कि दमकल कर्मियों ने कुछ लोगों को इमारत की ऊपरी मंजिलों से बचाया है.

Mumbai: Fire broke out at Navrang building in Abdul Rehman Street, earlier today. Firefighting operations underway. A firefighter has been moved to a hospital due to suffocation. pic.twitter.com/A3WzY2twC4