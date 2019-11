चक्रवात 'महा' का मुंबई में भी असर, बारिश से कई इलाकों में भरा पानी

गुजरात मे आए चक्रवात ‘महा' का असर मुम्बई में भी पड़ा है. मुम्बई के उपनगरीय इलाकों में रात से बारिश हो रही है. सुबह 5 बजे के बाद से बारिश ने जोर पकड़ लिया, जिसकी वजह से कई निचले इलाकों, सड़कों और सोसाइटी में पानी भर गया है. मलाड जैसे इलाकों में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. आपको बता दें कि गुजरात के लोगों को चक्रवात ‘महा' से थोड़ी राहत मिली है. आईएमडी ने कहा कि अरब सागर से उठा चक्रवात बुधवार को तेजी से कमजोर पड़ा और बृहस्पतिवार सुबह तक ‘गहरे दबाव' और फिर ‘दबाव' वाले क्षेत्र में तब्दील हो गया. आईएमडी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि ‘दबाव' वाला क्षेत्र गुजरात के वेरावल तट से करीब 100 किलोमीटर दक्षिण में है.

आईएमडी की विज्ञप्ति के अनुसार, ‘इसके पूर्व-उत्तरपूर्व की ओर बढ़ने और फिर अगले 12 घंटे के दौरान दक्षिण गुजरात तट पर कम दबाव वाले क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो कमजोर होने की संभावना है.'इसके अनुसार, इस मौसमी परिस्थिति के कारण अगले दो दिनों में गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी. अहमदाबाद आईएमडी केंद्र के निदेशक जयंत सरकार ने कहा, ‘महा' अब चक्रवात नहीं रहा. यह गुजरात तट पर दस्तक दिए बगैर समुद्र में दबाव वाले क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है. अगले दो दिनों में ज्यादातर जिलों में बारिश हो सकती है.'

