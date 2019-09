मुम्बई की 40 फ्लोर की बिल्डिंग बनी 'वाटरफॉल', वायरल Video का सच आया सामने

मुम्बई बारिश के कहर के काफी परेशान है. सड़कों से लेकर घरों तक, सभी जगह भारी मात्रा में पानी जमा हो रहा है. बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल, टिस्का चोपड़ा से रेणुका शहाणे तक, सभी बॉलीवुड स्टार्स सोशल मीडिया पर #MumbaiRains हैशटैग के साथ मुम्बई बारिश की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहे हैं. इसी बीच एक और वाकया ट्विटर पर वायरल हो रहा है, जिसमें 40 फ्लोर की बिल्डिंग की छत से पानी गिर रहा है. जो देखने में किसी वाटरफॉल से कम नहीं लग रहा.

आप भी देखिए ये वायरल वीडियो...

मुम्बई का ये वाटरफॉल पॉश इलाके में मौजूद कफ पराड एरिया का है. जहां बिल्डिंग के वॉटर टैंक टेस्टिंग के दौरान ये हादसा हुआ. ये वाटर टैंक कुछ दिनों पहले ही लगाया गया था, जो एक किनारे से टूट गई और टैंक का सारा पानी नीचे गिरने लगा.

Msg from Lodha NCP team

(2 Sep) This evening there was an incident during testing of water tank at building T5 (Dioro). The vendor, was testing the new water tank which was recently installed, there was a rupture in the body causing the water to come out.. — Ashish Dave (@ashishdave) September 4, 2019

जिसने भी ये वीडियो देखा वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया और ट्वीटर पर आते ही इस वीडियो पर हज़ारों लोगों ने कमेंट किया. किसी ने कहा इसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दो, तो किसी ने चीन की वाटरफॉल बिल्डिंग से इसका कम्पेयर किया.

Move over China. Mumbai has its own waterfall building.https://t.co/FPlASdmw2J — Bimbisara (@Jagota5) September 4, 2019

Make it a tourist destination !!!! Charge tickets — Guru consejero (@IGiveGyaan) September 4, 2019

वहीं, इस बिल्डिंग में रहने वाले लेखक संजय मेहता ने भी ट्वीट कर बताया कि वो भी इस बिल्डिंग में रहते हैं. नया वाटर टैंक टेस्ट होने के दौरान ये हादसा हुआ. बिल्डिंग को बनाने वाले बिल्डर ने इस घटना के लिए माफी मांगी है कि जिन लोगों के घर में जो भी नुकसान हुआ है वो उसे ठीक करने के लिए तैयार हैं.

I live there. So the facts are that a new water tank was being tested before commissioning, and it ruptured. Very unusual. But an accident. Vendor has apologised. No major damage. Whatever flats were affected, the vendor and Lodha are getting it fixed.

Replies here go wild! — Sanjay Mehta (@sm63) September 4, 2019

मुम्बई बारिश में फंसी बॉलीवुड एक्ट्रेस रेणुका शहाणे ने शेयर किया ये फोटो...

बॉलीवुड एक्टर और मॉडल अर्जुन रामपाल ने भी मुम्बई बारिश में इंडिया में बनी कारों की तारीफ करते हुए ये वीडियो शेयर किया...