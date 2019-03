VIDEO: जब PM मोदी ने मंच पर छुए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के पांव...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी गुजरात के दौरे पर हैं. गुजरात के दौरे पर गए पीएम मोदी का मंगलवार को एक अद्भूत नजारा देखने को मिला. राजनीति में ऐसे विरले ही दृश्य देखने को मिलते हैं जो मंगलवार को गांधीनगर में एक कार्यक्रम में देखने को मिला. दरअसल, गुजरात के अदालज में एक कार्यक्रम के दौरान एक ही मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल भी. इस दौरान नरेंद्र मोदी सभी नेताओं का अभिभावदन कर रहे थे. जब पीएम मोदी केशुभाई पटेल के पास पहुंचे तो उन्होंने उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया.

समाचार एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो जारी किया है. इस वीडियो में दिख रहा है कि गांधीनगर जिले के अदालज में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी सभी नेताओं से मिलने के क्रम में मंच पर केशुभाई पटेल के समक्ष गए और उन्होंने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के पांव छूकर आशीर्वाद लिया. इस दौरान वह कुछ बातें भी करते नजर आ रहे हैं. जब पीएम मोदी केशुभाई पटेल के पांव छू रहे थे, तब केशुभाई पटेल के चेहरे पर एक अजीब भाव था.

