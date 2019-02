Pulwama Terror Attack: पुलवामा हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर बोलीं प्रियंका गांधी: अभी राजनीति पर बात करने का समय नहीं

Pulwama IED Blast : जम्मू-कश्मीर के पुलवामा (Pulwama Terror Attack) में आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के अब तक 40 जवान शहीद हो चुके हैं. पुलवामा में आतंकी हमले ने देश में है और सभी इस हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi) ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ जवानों को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए. लखनऊ में आज प्रियंका की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, मगर प्रियंका गांधी ने इस आतंकी हमले को देखते हुए उसे रद्द कर दिया. हालांकि, वह मीडिया के सामने आईं और उन्होंने इस हमले पर दुख जताया. साथ ही उन्होंने कहा कि इस दुखद घड़ी में एक एक देशवासी जवानों के परिवारों के साथ है. आप हौसला बनाए रखें, हम सब कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हैं.

प्रियंका ने एक बयान जारी कर कहा, ‘‘आज जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के हाथ अब तक शहीद हुए जवानों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं, दुख प्रकट करती हूं. उनके परिवारों की वेदना मैं अच्छी तरह समझती हूं. मैं जानती हूं इस शोक की घड़ी में सांत्वना के शब्द पर्याप्त नहीं होते, फिर भी शहीद परिवार के पीछे न केवल कांग्रेस बल्कि पूरा देश खड़ा है.'

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, प्रियंका गांधी ने कहा कि पुलवामा में दुर्भाग्यपूर्ण हमले के मद्देनजर मुझे नहीं लगता कि अभी राजनीति पर बात करने का सही समय है.

Lucknow: Congress General Secretary for UP East Priyanka Gandhi Vadra cancels scheduled press conference, says 'in wake of the unfortunate #PulwamaAttack, I don't think it is appropriate to talk politics right now.' pic.twitter.com/0g5ZgSgCot