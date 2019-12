दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बिरयानी बेचने पर युवक की बेरहमी से पिटाई, VIDEO वायरल

उत्तर प्रदेश में एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है. पीड़ित का कसूर सिर्फ इतना ही था कि वह रेहड़ी पर बिरयानी बेच रहा था. पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और पीड़ित की शिकायत के बाद तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया. पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है. मारपीट की यह घटना ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके की है. पीड़ित का नाम लोकेश (43) है. लोकेश रेहड़ी पर बिरयानी बेचकर अपने परिवार का पेट पालता है. बिरयानी बेचने की वजह से उसे पीटा जाएगा, शायद ही लोकेश ने कभी इस बात को सोचा होगा. शनिवार को लोकेश के पास तीन लोग आए और बेवजह उसे पीटने लगे. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

#WATCH Greater Noida: A 43-year-old man Lokesh being beaten up by some men, allegedly for selling biryani in Rabupura area. pic.twitter.com/iOfXWuDUiM