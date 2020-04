कोरोनावायरस का कहर नहीं थमा तो रद्द कर दिया जाएगा टोक्यो ओलंपिक

कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympic) को एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया है. अब टोक्यो ओलंपिक का आयजोन अगले साल 2021 में होगा. बता दें कि ओलंपिक आयोजन समिती ने ओलंपिक को अगले साल 23 जुलाई 2021 से कराने का फैसला किया है. लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष ने कहा है COVID-19 महामारी खत्म नहीं हुआ तो टोक्यो ओलंपिक को रद्द किए जाने का फैसला भी किया जा सकता है. टोक्यो 2020 के अध्यक्ष योशिरो मोरी (Yoshiro Mori ) ने अपने बयान में कहा है कि यदि यह महामारी पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाती है तो हमें एक बड़ा फैसला करना होगा और इसे रद्द करने के बारे में सोचना होगा. टेक्यों ओलंपिक को 2022 तक के लिए हम नहीं टाल सकते हैं. अध्यक्ष ने कहा कि यह महामारी पूरी दुनिया के लिए विश्व युद्ध के समान ही है और युद्ध के समय भी ओलंपिक को रद्द किया गया था.

Tokyo Olympics organising committee's president Yoshiro Mori said the Games won't be further postponed if the coronavirus pandemic is not under control by 2021 !