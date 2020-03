Tokyo Olympic 2020: बड़ा फैसला ! जापान ओलिंपिक में 124 साल के इतिहास में पहली बार होगा ऐसा

अंतर्राष्ट्रीय ओलिंपिक समिति (आईओसी) ने इसी साल होने वाले टोक्यो ओलिंपिक के उद्घाटन समारोह के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. और आयोजन समिति पुरानी परंपरा में बदलाव करते हुए इस बार इसे एक नया रूप देने जा रही है. आईओसी ने कहा है कि 24 जुलाई से नौ अगस्त के बीच होने वाले ओलिंपिक खेल इतिहास में पहले ऐसे खेल होंगे, जिनमें लिंग-समानता को तरजीह दी जाएगी. इन खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों में 48.8 प्रतिशत खिलाड़ी महिला होंगी.

Winning the U.S. Olympic Marathon Trials and qualifying for the #TokyoOlympics was such a huge moment for @aliphinetuliamu.



When she crossed the finish line, she grabbed a red, white and blue hat that she crocheted to show the love she has for her new nation ???????? pic.twitter.com/ML4swAofMJ